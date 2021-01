Inter, col Crotone serve ricominciare subito col giusto piglio

Condividi questo articolo

Antonio Conte SPAL-Inter

Inter-Crotone è la prima gara del 2021 e serve che i nerazzurri dimostrino subito la giusta mentalità. Negli ultimi anni a gennaio c’è sempre stato uno stop.

RICOMINCIARE BENE – Sosta finita, si ricomincia. Una pausa lampo per Natale e via, eccoci di nuovo. La stagione praticamente continua a tappe forzate e l’Inter domani affronta il Crotone per la prima gara del 2021. La prima anche du cinque partite in quindici giorni, tra cui Roma e Juventus. Fondamentale è ricominciare con la giusta mentalità. Per dare un segnale.

SEGNALE SUBITO – L’Inter in Serie A viene da una striscia di sette vittorie consecutive. Dall’ultima sosta gli uomini di Conte hanno sempre e solo vinto. Nonostante stanchezza, limiti numerici ed eliminazione dalle coppe. Proprio per questo però ogni gara è come se fosse un nuovo test: i nerazzurri non possono sbagliare. Men che meno alla prima, contro una neopromossa in difficoltà come il Crotone. Il primo segnale è importante: la squadra deve rispondere subito presente.

GENNAIO DIFFICILE – C’è una motivazione aggiuntiva. L’Inter negli ultimi anni ha sempre avuto problemi nella seconda parte di stagione. Iniziando a rallentare proprio a gennaio, invariabilmente. Quest’anno finalmente ci sarà un cambio di tendenza? La mentalità va mostrata subito.