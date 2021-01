Inter-Crotone, Cordaz ritrova ancora una volta i nerazzurri (da ex): curiositÃ 

Inter-Crotone, Cordaz ritrova ancora una volta i nerazzurri (da ex): curiosità

Inter-Crotone, Cordaz oggi capitano della squadra, sfida ancora una volta la sua ex squadra (QUI le ultime riguardo l’allenamento). Cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro, di seguito una curiosità riguardo l’estremo difensore riportata dal sito ufficiale.

UNA CURIOSITÀ – Inter-Crotone, Alex Cordaz torna a sfidare i nerazzurri. Al Crotone dal 2015, l’estremo difensore oggi capitano della squadra, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter dal 1999 al 2002. Conta una sola presenza in prima squadra, cioè il 4 febbraio nel 2004 in Coppa Italia: “espulsione di Toldo al 18′ della ripresa e ingresso in campo a Torino contro la Juventus. Era l’andata della semifinale di Coppa Italia e Cordaz subentrò a Recoba, subendo poi il gol del 2-2 (2 Adriano, 2 Di Vaio)”.

Fonte: Inter.it