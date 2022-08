Inter-Cremonese, Dzeko più di Correa! Idea Onana e un ritorno dal 1′ – Sky

Inter-Cremonese è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la quarta giornata di Serie A (QUI le ultime). Andrea Paventi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso della diretta di Sky Sport 24 -, fa il punto sul possibile sostituto di Lukaku e sull’idea Onana

NOVITÀ – Inter-Cremonese si gioca domani a San Siro alle ore 20.45, partita che non vedrà Romelu Lukaku tra i protagonisti. Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra: «Chi al posto di Lukaku? Lo sapremo più tardi, l’allenamento non inizia prima di un’oretta. Mai come adesso questa rifinitura sarà importante, Inzaghi vuole prendere le decisioni migliori. Andando a sensazioni Dzeko è in vantaggio su Correa. Potrebbe essere la partita delle prime volte con Onana in porta mentre Gosens potrebbe rivedersi dal 1′ sulla corsia di sinistra. Insomma, sarà anche un’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno».