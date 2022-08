Stankovic blocca il Twente e l’Inter osserva: primo clean sheet in Eredivisie!

Tra i tanti nerazzurri in prestito, uno in particolare ha brillato in questo weekend. Si tratta di Filip Stankovic, figlio di Dejan, ora al Volendam. Il portiere è stato fondamentale per i primi tre punti in Eredivisie degli olandesi.

TRE PUNTI – Dopo il pareggio contro il Groningen e la sonora sconfitta contro il Nijmegen, il Volendam trova i tre punti. Battuto il Twente 1-0 grazie alla rete di Lequincio Zeefuik (vedi articolo). Un buon inizio per i ragazzi di Wim Jonk. Quattro punti in tre partite per i neopromossi in Eredivisie, massimo campionato olandese. L’ex centrocampista dell’Inter (1993-1995), alla guida del club dal 2019, continua sulla scia del gran lavoro fatto lo scorso anno.

MOTM – Il man of the match di domenica è Filip Stankovic. Il giovane portiere è stato fondamentale per la prima vittoria degli arancioneri. La squadra ha sofferto nella fase iniziale della partita. Due grandi parate di Stankovic hanno salvato il risultato nei primi cinque minuti. Nella ripresa, altro grande salvataggio del classe 2002. Sulla conclusione in area di Ricky van Wolfswinkel il portiere si è fatto trovare pronto. Respinge di tutto, anche il sole. Cappellino Nike bianco in testa e blocca anche la conclusione ravvicinata di Michel Vlap pochi minuti dopo. Quarta parata in area di rigore per Stanko Airlines, come lo chiamano in Olanda. A 7′ dal termine il Volendam trova il gol vittoria. Tre punti, primo clean sheet e prestazione mostruosa del 20enne serbo.

PORTIERE DEL FUTURO – Dopo la delusione in UEFA Europa Conference League contro la Fiorentina, il Twente non riesce a invertire rotta. Jonk può sorridere e l’Inter anche. La crescita di Stankovic è sotto gli occhi di tutti. L’esperienza in prestito in Olanda sta dando i suoi frutti. In una realtà che gli permette di giocare e di crescere. Chissà che in futuro possa essere proprio lui a difendere i pali nerazzurri. Sarebbe affascinante vedere di nuovo il nome Stankovic a San Siro. Ricordandosi che si tratta di Filip, non soltanto del figlio di Dejan.