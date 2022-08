Acerbi diretto verso l’Inter dopo la decisione del Chelsea su Chalobah – Sky

L’Inter è sempre più vicina ad Acerbi, soprattutto dopo la decisione del Chelsea sul futuro di Chalobah. Secondo l’esperto di calciomercato Sugoni, in diretta su Sky Sport 24, le prossime ore saranno decisive per la chiusura dell’accordo.

SCELTA FATTA – L’Inter è in chiusura di trattativa per il difensore della Lazio, Francesco Acerbi (vedi articolo). Manca sempre meno all’ufficialità dell’accordo. Queste le parole di Alessandro Sugoni, esperto di mercato di Sky Sport: «Il Chelsea ha deciso di trattenere Trevoh Chalobah. E l’Inter, infatti, nelle prossime ore – non si sa ancora quando di preciso – procederà per il discorso Acerbi». Si attendono, quindi, le prossime ore per la conferma del nuovo acquisto in casa Inter. Del resto, la finestra estiva del calciomercato sta per chiudersi…