Inter, contro la Lazio riecco Lukaku! Con lui Lautaro Martinez − Sky

L’Inter, per la 32^ giornata di Serie A, ospiterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri. Simone Inzaghi sta perciò ragionando sulla formazione da schierare titolare e da Sky Sport arrivano le ultime indiscrezioni dell’attacco (vedi articolo).

LUKAKU CON LAUTARO MARTINEZ − Appuntamento importante per l’Inter in campionato per questa 32^ giornata di Serie A. I nerazzurri inseguono la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Dopo l’approdo in finale di Coppa Italia (vedi articolo), Simone Inzaghi sta ragionando sulla formazione da schierare titolare contro la Lazio di Maurizio Sarri. Da Sky Sport, nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato così Matteo Barzaghi: «Tentazione molto forte per Romelu Lukaku contro la Lazio. Dovrebbe essere lui il titolare, come spesso sta succedendo in campionato. Non ci sono ancora indicazioni precise, ma si pensa che Lukaku sarà titolare al 100%. Per l’importanza della gara, contro la Lazio, potrebbe comunque essere riproposta la Lu-La. Proprio contro la Lazio, nell’anno dello scudetto, Lukaku e Lautaro Martinez fecero insieme una delle migliori prestazioni».