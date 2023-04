Lukaku, ora il salto di qualità! Serve conferma in Inter-Lazio

L’Inter arriva da un piccolo periodo positivo tra campionato e coppe. Ora con la Lazio gli uomini di Inzaghi hanno la possibilità di dare continuità a queste ottime prestazioni e di riaprire il discorso Champions League. In particolare ci sia spettano ulteriori risposte da Romelu Lukaku che nell’ultimo periodo è parso in crescita di condizione.

LA RINASCITA − Dopo un periodo complicato, l’Inter sembra essersi finalmente ritrovata. I nerazzurri settima scorsa hanno finalmente ritrovato il successo in campionato contro l’Empoli, offrendo anche una discreta prestazione. Mattatore della sfida è stato sicuramente Romelu Lukaku, autore di una doppietta e di un assist per Lautaro Martinez. Il belga nelle ultime partite sembra aver finalmente superato le difficoltà di questa stagione. Ora però ci si aspetta un’ulteriore salto di qualità anche contro le big del campionato. Due con l’Empoli, pur essendo un buon segnale di ripresa, non rappresentano un banco di prova del tutto veritiero. Il valore dei toscani non è infatti di altissimo livello e per un attaccante come Lukaku dovrebbe essere la normalità decidere questi match.

PROVA DECISIVA − La prova del nove per il belga potrebbe però già arrivare questa domenica nella decisiva sfida di San Siro con la Lazio. Segnare in questa partita infatti vorrebbe dire essere tornato quasi del tutto il giocatore decisivo ammirato due anni fa a Milano. Inoltre un gol o una buona prestazione contro gli uomini di Maurizio Sarri, potrebbe permettere all’Inter di accorciare sulle rivali nella corsa alla prossima Champions League. Infatti nell’altro incrocio Roma-Milano si affronteranno i giallorossi di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. L’occasione quindi è molto ghiotta e Lukaku vuole tornare in tutti i modi a essere decisivo per regalarsi un ottimo finale di stagione e una riconferma per il prossimo anno.