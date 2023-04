Lazio, allenamento mattutino a -2 dall’Inter: prove tattiche

Prosegue il lavoro della Lazio in vista della sfida all’Inter, in programma domenica alle 12:30. Per gli uomini di Sarri, quest’oggi, seduta di allenamento mattutina

REPORT – La Lazio si prepara alla sfida contro l’Inter. Di seguito il report dell’allenamento odierno ella squadra biancoceleste: “Seduta mattutina per la Lazio che questa mattina, a partire dalle ore 11:00, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello per preparare il prossimo impegno contro l`Inter. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una partitella, a campo ridotto, decisa da un colpo di testa di Matteo Cancellieri”.

Fonte: sslazio.it