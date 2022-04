Inter, con Milan e Roma scende in campo… il fattore San Siro!

L’Inter oggi compirà la rifinitura in vista del big match di domani contro il Milan valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri devono assolutamente vincere per passare il turno. Ad aiutarli? Il fattore San Siro.

FATTORE – Sarà sicuramente un fattore importante avere un San Siro completamente tutto esaurito contro il Milan. Nel derby il pubblico gioca sempre un ruolo importante e questo l’Inter lo sa bene. Ecco perché San Siro sarà il 12° uomo e un fattore determinante. Secondo le ultime indiscrezioni poi il sold out si ripeterà anche sabato prossimo (ore 18) contro la Roma, quando a San Siro arriverà il grande ex José Mourinho. Insomma, San Siro è carico e la tifoseria dell’Inter non attende altro che spingere la squadra di Simone Inzaghi.