Inter, buone notizie per Inzaghi. Bastoni, una conferma che fa ben sperare

Prosegue il lavoro dell’Inter in allenamento alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Milan in Coppa Italia. Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Simone Inzaghi riguardo gli acciaccati.

NOVITÀ – La trentatreesima giornata di Serie A non è ancora conclusa, ma l’Inter dopo aver vinto contro lo Spezia per 1-3, pensa subito all’importante sfida di Coppa Italia contro il Milan. In tal senso, arrivano buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi. Per Joaquin Correa, uscito un po’ malconcio dalla sfida contro le aquile, si tratta solo di una botta. Motivo per cui l’argentino sarà a disposizione del mister e a disposizione dalla panchina. Per quanto riguarda Alessandro Bastoni – sostituito all’82’ -, confermate le prime impressioni di problemi riconducibili a crampi, per questo motivo nella giornata di ieri il difensore si è anche allenato in gruppo e punta addirittura a una maglia da titolare.