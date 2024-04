Inter, chi senza Lautaro Martinez? Inzaghi riflette sulla scelta – CdS

Simone Inzaghi riflette sulla scelta in attacco. Lautaro Martinez mancherà a causa della squalifica rimediata con l’Udinese, il tecnico ha due opzioni per Inter-Cagliari. L’articolo dal Corriere dello Sport.

OPZIONI – In allenamento nella giornata di ieri ad Appiano Gentile Simone Inzaghi ha provato sia Alexis Sanchez che Marko Arnautovic al fianco di Marcus Thuram. Uno tra i due dovrà essere titolare in occasione di Inter–Cagliari, perché Lautaro Martinez è squalificato, così come Benjamin Pavard, e salterà la partita di San Siro. Nelle ultime giornate gli attaccanti non sono stati affatto decisivi, anzi a risolvere le grane più difficili ci hanno pensato centrocampisti e difensori. Yann Bisseck a Bologna, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi ad Udine. Per non dimenticare Matteo Darmian con il Napoli. Thuram manca all’appello da quasi due mesi, l’ultimo a segnare è stato Sanchez con il Frosinone. Per questo, e tanto altro, il cileno è favorito su Arnautovic per partire dal primo minuto.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia