Inter-Cagliari, tornano de Vrij e Ranocchia. Riposa Bastoni? – CdS

In Inter-Cagliari, Inzaghi recupera de Vrij e Ranocchia. Il primo farà il titolare. Secondo il Corriere dello Sport. Nelle rotazioni in difesa, potrebbe riposare Bastoni.

IN DIFESA – Contro il Cagliari questa sera Simone Inzaghi potrà contare sul ritorno in difesa di Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia. Il primo sarà titolare, l’italiano, invece, si accomoderà in panchina. De Vrij dunque torna titolare con Skriniar e Bastoni, anche se, come riportato dal quotidiano romano, quest’ultimo potrebbe rientrare nelle rotazioni della catena di sinistra con Perisic e Dimarco, e dunque accomodarsi in panchina lasciando il posto al giovane prodotto della Primavera.

Fonte: Corriere dello Sport