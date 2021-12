Inter, battere il Cagliari per il primo posto. In difesa è arrivata la svolta – CdS

L’Inter non è prima in classifica dall’ultima giornata dello scorso campionato, quando conquistò il titolo di Campioni d’Italia. La svolta nel campionato nerazzurro, come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, è arrivata grazie alla difesa.

RECUPERO – L’Inter ha tento il ritmo di Milan e Napoli per i primi due turni, per poi staccarsi pareggiando con la Sampdoria. Il massimo distacco è stato di 7 lunghezze. Poi l’Inter ha cominciato a vincere e non si è più fermata: 4 successi consecutivi, che, battendo il Cagliari, diventerebbero 5. Con la prospettiva di proseguire, visto che il girone di andata si chiuderà con in match contro Salernitana e Torino. Il Milan si è fermato a Udine e stasera l’Inter può mettere la freccia prendendosi la vetta solitaria della classifica.

LA SVOLTA – Proprio come la scorsa stagione con Antonio Conte, anche quest’anno la svolta nel campionato dell’Inter è arrivata soprattutto grazie alla difesa, che ha permesso ai nerazzurri di recuperare i punti di distacco che c’erano con Milan e Napoli. Nelle prime otto giornate di campionato, infatti, i gol incassati erano undici con un solo clean-sheet. Nelle successive otto, invece, i gol incassati sono stati soltanto quattro. Inzaghi ha alzato il livello del pressing, senza perdere distanza tra i reparti, oltre a sistemare le coperture preventive.

Fonte: Corriere dello Sport