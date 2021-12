Marchetti arbitro di Inter-Cagliari: oggi esordio con la prima squadra

Ghersini sarà l’arbitro di Inter-Cagliari, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ostia Lido, ufficializzato nella designazione arbitrale di martedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Cagliari sarà la prima partita per Matteo Marchetti come arbitro dei nerazzurri. Almeno con la prima squadra, perché aveva diretto la Primavera in alcune circostanze fra cui la sconfitta per 1-0 con l’Atalanta nella finale del 14 giugno 2019. Il fischietto della sezione di Ostia Lido, oggi alla quinta presenza in Serie A, ha già incrociato il Cagliari con l’unica vittoria in campionato dei rossoblù, 3-1 alla Sampdoria il 17 ottobre. Marchetti segue altri “recenti” debuttanti con l’Inter, come Livio Marinelli col Venezia e Davide Ghersini con lo Spezia.