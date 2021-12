Lautaro Martinez vuole scordare Madrid e prendere il primo posto – CdS

Lautaro Martinez vuole scordare la brutta prestazione vista contro il Real Madrid e prendere il primo posto con l’Inter. Tanti i motivi per un riscatto

RISCATTO – Lo scorso campionato l’Inter si mise dietro il Milan (caduto contro lo Spezia), superando la Lazio per 3-1 con sigillo finale di Lautaro Martinez. Insomma, un altro precedente che può fare la differenza. Ma soprattutto, l’argentino avrà motivazioni speciali, dopo la scena muta con il Real Madrid. Non una novità in Champions League, essendo ancora a secco da ben nove turni. Finora Lautaro Martinez ha fatto centro otto volte, una in meno rispetto allo scorso campionato, dopo 16 giornate. Allora, però, non aveva perso nemmeno una partita, stavolta invece è rimasto in panchina in due occasioni. La sensazione, comunque, è che potesse fare anche di più, “capitalizzando” sia le maggiori responsabilità dopo l’addio di Lukaku sia il nuovo contratto da 6,2 milioni a stagione, che lo pone al top degli ingaggi nella rosa. Questa sera contro il Cagliari, dunque, il centravanti argentino cercherà di riscattare l’ultima prestazione opaca con l’obiettivo di agganciare il primo posto.