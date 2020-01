Inter-Cagliari, San Siro oltre i 70mila! Aperto il terzo anello: le promozioni

Condividi questo articolo

Domenica alle 12.30 si giocherà Inter-Cagliari. Il pubblico nerazzurro si conferma e ancora una volta risponderà presente e superando quota 70mila spettatori. Ecco il comunicato ufficiale

COMUNICATO – “L’appoggio dei tifosi dell’Inter non manca mai. E anche domenica, in vista di Inter-Cagliari, si preannuncia una cornice di pubblico davvero spettacolare. A sostenere la squadra di Antonio Conte sono previsti 70mila spettatori. Una risposta straordinaria e un tifo che proverà a spingere, una volta di più, i nerazzurri in campo. Ancora una volta in questo inizio di stagione da record, aprono il 3° anello rosso e il 3° anello verde, che saranno in vendita a partire da 10€, con le promo dedicate agli Under 30 e agli Under 16! Acquista il tuo biglietto su inter.it/tickets e in tutti i punti vendita!”

Fonte: inter.it