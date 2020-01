Eriksen, pronto lo sbarco in Italia! Le cifre...

Eriksen, pronto lo sbarco in Italia! Le cifre degli accordi – Guardian

Eriksen ormai è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter! Il club nerazzurro ha infatti raggiunto l’accordo con il Tottenham dopo una lunga trattativa. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul Guardian

ACCORDO – “Christian Eriksen viaggerà verso Milano e si sottoporrà alle visite all’inizio della prossima settimana prima di completare il trasferimento all’Inter dopo che il club di Serie A ha concordato una cifra di € 20 milioni con il Tottenham per il centrocampista. I colloqui sono in corso da un po’ di tempo, con il Tottenham che ha richiesto fin dall’inizio €20 milioni e alla fine il presidente Daniel Levy ha ottenuto ciò che voleva per un giocatore che è stato nel club dal 2013 e aveva sei mesi di contratto”.

TRATTATIVA – “All’inizio di questa settimana, l’Inter ha offerto € 15 milioni più bonus, ma quando i club si sono incontrati venerdì hanno raggiunto un accordo. Il danese ha accettato un contratto di quattro anni e mezzo per un valore base di circa 300 mila euro a settimana che potrebbe aumentare a circa 380 mila con i bonus”.

