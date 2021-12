Inter-Cagliari, i diffidati per la 17ª giornata di Serie A. No squalificati

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di stasera, senza squalificati e con diffidati per entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato da venerdì.



INTER-CAGLIARI domenica 12 dicembre ore 20.45 (17ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Cagliari: Kevin Strootman (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Cagliari: nessuno