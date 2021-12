Borja Valero: «Inter, occasione unica! Pressione? Giocatori sono abituati»

L’Inter stasera sfida il Cagliari a San Siro provando a conquistare la vetta della classifica dopo il pari del Milan con l’Udinese e la sconfitta del Napoli con l’Empoli (vedi report). Borja Valero – opinionista per DAZN -, parla della grande occasione dei nerazzurri

DA NON SOTTOVALUTARE – L’Inter stasera contro il Cagliari ha una grande occasione per andare da sola in testa alla classifica. Secondo Borja Valero, i nerazzurri dovranno fare attenzione: «L’Inter ha un’occasione unica per conquistare il primo posto, ovviamente non deve sottovalutare il Cagliari che vuole fare una bella partita per fare punti. Hanno bisogno di punti, i numeri parlano totalmente al contrario di quello che vuole il Cagliari mentre i numeri dell’Inter sono pazzeschi. Alla fine sarà una partita complicata per questo Cagliari a San Siro»

CHANCE – L’Inter scende in campo con Alexis Sanchez titolare. Secondo Borja Valero, può essere la sua partita: «Sanchez? Occasione incredibile per far vedere al mister che anche lui può essere importante. Un giocatore come lui, con la libertà che dà Inzaghi, può essere importante. Prisco? Sono personaggi che rimangono nella memoria degli interisti, ho avuto la fortuna di sentire parlare bene di lui. Pressioni? I giocatori dell’Inter ci sono abituati, l’anno scorso sono stati spesso in testa alla classifica. Non penso sia un peso per loro, è una cosa che può motivarli per fare bene e conquistare il primo posto».