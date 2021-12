Matri: «Inter più consapevole! Torna de Vrij, pilastro della squadra»

Matri prima di Inter-Cagliari a San Siro, a bordocampo nei panni di opinionista di DAZN ha detto la sua riguardo la sfida.

CONSAPEVOLEZZA – Matri prima di Inter-Cagliari su DAZN ha parlato così: «C’è bisogno di una prova di coraggio da parte dell’Inter, Inzaghi ha chiesto questo. Ha dato più libertà di gioco ai suoi calciatori, la squadra quest’anno ha più consapevolezza rispetto la scorsa stagione. Barella si è abituato a questo tipo di partite, darà una risposta da grande professionista in campo».

RECUPERO – Inzaghi recupera de Vrij in difesa, questo il parere di Matri: «Ritorna uno dei pilastri in difesa, ma chi ha giocato al suo posto ha fatto bene, vedi per esempio Ranocchia. Riavere tutti a disposizione è un’arma in più».