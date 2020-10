Inter-Borussia Mönchengladbach, Conte con un ballottaggio – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Borussia Mönchengladbach di questa sera, prima giornata della fase a gironi di Champions League. Antonio Conte ha un ballottaggio sugli esterni

Questa sera scendono in campo Inter e Borussia Mönchengladbach per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte farà dei cambi rispetto al derby perso sabato contro il Milan. C’è un ballottaggio a centrocampo per quanto riguarda le fasce esterne. Confermatissimo Hakimi a destra, il dubbio riguarda la sinistra dove potrebbe essere confermato Perisic o potrebbe fare il suo esordio in maglia nerazzurra Matteo Darmian.