Inter boom: Lukaku-Barella subito. Pasalic accorcia, 2-1 dopo 45′

Termina sul punteggio di 2-1 il primo tempo di Inter-Atalanta, sfida valevole per la penultima giornata di campionato (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Avvio elettrico con le reti di Lukaku e Barella. Accorcia Pasalic

PRIMO TEMPO SUPER − Inizio di partita veemente dell’Inter che nel giro di tre minuti stordisce l’Atalanta con un uno-due letale. Minuto 1, Lautaro Martinez lancia Romelu Lukaku, che a campo aperto salta Sportiello e fa 1-0. Il Toro si dimostra in un momento di forma clamoroso. Minuto 3, gran palla per Dimarco a sinistra, l’esterno calcia due volte verso Sportiello, alla seconda ribattuta Barella fa esplodere un missile che sfonda la porta per il 2-0. L’Inter non smette di attaccare all’ottavo minuto sfiora il tris con Calhanoglu, la cui rete viene annullata per fuorigioco. Al 14′ è la volta di Dimarco spaventare Sportiello, che devia in angolo su punizione. Sempre da calcio piazzato, al 33′ Calhanoglu sorvola il palo alla destra del portiere orobico. Ma al 35′ arriva il gol in mischia di Pasalic. Il croato calcia pure D’Ambrosio, ma Orsato convalida ugualmente.

Inter-Atalanta: 2-1

1′ Lukaku (I), 3′ Barella (I), 35′ Pasalic (A)