Inter-Atalanta, nuova protesta parziale in Curva Nord: la situazione

La penultima giornata del campionato di Serie A vede l’Inter di Simone Inzaghi sfidare, al Meazza, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Curva Nord, in segno di protesta, rimane in silenzio per i primi 15 minuti di gioco. La situazione in live da San Siro.

PROTESTA – Continua la protesta della Curva Nord dell’Inter che, solitamente, intona i primi cori per la propria squadra ancor prima del fischio d’inizio. Quest’oggi, invece, esattamente come nella finale di Coppa Italia, poi vinta, contro la Fiorentina, la Curva Nord decide di rimanere in silenzio fino allo scoccare del 15′ minuto di gioco sul tabellone del Meazza. La protesta del tifo organizzato nerazzurro, replicata anche in occasione di Inter-Atalanta di oggi, è volta ad esprimere disaccordo sul caro biglietti di finale di Champions League a Istanbul, che impegnerà l’Inter contro il Manchester City. Il silenzio “assordante” da parte della Curva Nord viene, però, sorprendentemente colmato dal resto dello stadio che, inaspettatamente, inizia a intonare già dai primissimi minuti di gioco proprio i cori della curva interista, a sostegno della propria squadra in campo.

LA RIPRESA – La Curva Nord, zitta e con gli striscioni non in mostra, interrompe il silenzio, esattamente come all’Olimpico, al minuto 15 del match, dove scendono dalle transenne del secondo anello verde gli striscioni con i nomi dei vari gruppi facenti parte della Curva Nord e dove i primi cori, gridati a gran voce, iniziano a riscaldare lo stadio, nonostante l’atmosfera sul campo sia già calda: i nerazzurri conducono momentaneamente la gara sul parziale di 2-1.