Inter-Bologna, Inzaghi pensa al turn-over: cambia l’attacco?

Inter-Bologna di domani è l’inizio di un ciclo di partite di campionato particolarmente insidioso per i nerazzurri. Simone Inzaghi potrebbe optare per delle rotazioni in cui potrebbero esserci i primi minuti di riposo per Edin Dzeko.

Archiviata la delusione per la sconfitta-beffa di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter è chiamata al riscatto in campionato. Domani al “Meazza” arriva il Bologna e l’obiettivo è ripartire da subito con una vittoria. Nei prossimi giorni i nerazzurri saranno chiamati a un ciclo di diverse partite ravvicinate che potrebbe convincere Simone Inzaghi dell’opportunità di fare qualche rotazione. Secondo Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport il principale indiziato per riposare è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, fino a questo momento sempre presente, potrebbe riposare contro il Bologna lasciando spazio alla coppia tutta argentina formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa.