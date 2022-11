Inter-Bologna, Inzaghi cambia in attacco! I due favoriti dal 1′ – TS

Inter-Bologna è in programma questa sera alle 20:45. In vista della sfida di San Siro, Inzaghi ha in mente dei cambi nel reparto offensivo rispetto al match contro la Juventus. Le ultime da Tuttosport

CAMBI – L’Inter, questa sera, sfiderà il Bologna di Thiago Motta. Per il match di San Siro, secondo Tuttosport, Inzaghi potrebbe optare per un cambio in attacco rispetto alla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Lautaro Martinez, reduce da due partite non brillanti contro Sampdoria e proprio contro i bianconeri, e vista anche l’imminente sfida contro l’Atalanta in programma domenica, potrebbe riposare lasciando quindi spazio alla coppia Dzeko-Correa. Il tecnico, precisa il quotidiano, sa di giocarsi molto nelle prossime due partite e non può permettersi altri cali di tensione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini