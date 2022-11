Inter-Bologna, Brozovic pronto a tornare dal 1′. L’idea di Inzaghi – TS

Inter-Bologna è in programma questa sera alle 20:45. Brozovic scalpita ed è pronto a scendere in campo dal 1′. Inzaghi però ha un’altra idea. Le ultime da Tuttosport

SCELTE – L’Inter, questa sera, scenderà in campo contro il Bologna di Thiago Motta. Marcelo Brozovic, recuperato in occasione del match contro la Juventus, scalpita per una maglia da titolare. Secondo Tuttosport però è probabile che il croato parta ancora una volta dalla panchina. In mezzo, quindi, spazio nuovamente a Calhanoglu in regia, con Mkhitaryan e Barella a completare il reparto.

Fonte: Tuttosport – F.M