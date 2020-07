Inter-Bologna: ballottaggio a destra e in attacco per...

Inter-Bologna: ballottaggio a destra e in attacco per Conte – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Bologna di domani pomeriggio vedrà i nerazzurri schierati da Antonio Conte con la migliore formazione possibile, con alcuni dubbi per Antonio Conte. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport

ALCUNI DUBBI – Antonio Conte deve prendere delle decisioni per domani: «Giocando ogni tre giorni è facile che una piccola flessione possa riaprire delle speranze. Il distacco dalla Juventus è importante, ma con 27 punti a disposizione l’Inter proverà a vincerle tutte poi di settimana in settimana si vedrà se c’è la possibilità di rientrare in corsa. L’obiettivo è quello oltre a proteggere il terzo posto. Ci sono delle certezze come la grande capacità di trovare il gol con 11 reti nelle ultime 3 in casa e domani si gioca di nuovo in casa. Lukaku cerca il gol numero 20 in Serie A, Eriksen ha fatto la differenza con gol e assist e Sanchez sta bene. Mancano Skriniar e Moses, ma ci sono i cambi. C’è la possibilità di schierare l’Inter migliore. A destra c’è un ballottaggio, davanti ci sono tre giocatori per due maglie».