Alaba nel mirino dell’Inter: giÃ  due volte a Milano! Perisic nell’affare? – SM

Alaba nel mirino dell’Inter: già due volte a Milano! Perisic nell’affare? – SM

Alaba è l’altro grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare le fasce dopo Hakimi. Importanti novità riferite nell’edizione odierna di “SportMediaset”, con un retroscena risalente a pochi mesi fa

ALABA PER LA FASCIA SINISTRA – Questi gli aggiornamenti di Marco Barzaghi: «Per ora è un sogno ma l’Inter ci lavora da mesi. Perché Antonio Conte sa bene che ci vogliono giocatori come David Alaba per vincere. Come per Achraf Hakimi, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno aperto da tempo il file sul roccioso difensore austriaco che può giocare sia terzino che mancino in una difesa a tre. Proprio come quella di Conte. La novità più importante che abbiamo scoperto è che Alaba è stato a Milano ben due volte prima del lockdown, dove aveva incontrato la dirigenza nerazzurra insieme al padre che lo rappresenta. Con la consulenza del super procuratore Pini Zahavi. Alaba ha una valutazione di 50 milioni e uno stipendio da 11 lordi, ma va in scadenza tra un anno e al momento non ha un accordo per il rinnovo con i tedeschi. Su di lui ci sono Real Madrid, Manchester City e PSG, ma l’Inter c’è e aspetta come per Christian Eriksen. E potrebbe provare ad anticipare l’operazione se il Bayern Monaco accettasse uno scambio con Ivan Perisic più robusto conguaglio. Con uno stipendio top da dare al giocatore».