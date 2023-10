Inter-Benfica, un solo ballottaggio per Inzaghi! Pavard presente – SM

Inter-Benfica è la sfida in programma domani (martedì) a San Siro alle 21 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi ha ben pochi dubbi di formazione con un solo ballottaggio ancora da risolvere e intanto ritorna Cuadrado: di seguito le ultime di Sport Mediaset

POCHI DUBBI – Inter-Benfica è la sfida in programma domani a San Siro. Simone Inzaghi, dopo il pari all’esordio con la Real Sociedad, proverà a fare bottino pieno contro i portoghesi partendo dalle sue certezze. Dunque, Lautaro Martinez torna titolare in coppia con Marcus Thuram dopo il poker da record messo a segno sul campo della Salernitana. Per il resto, Inzaghi ha ben pochi dubbi sull’undici titolare con un solo ballottaggio in difesa.

Inter-Benfica, spazio a chi ha riposato a Salerno: ballottaggio Acerbi-de Vrij

In Inter-Benfica spazio a chi ha riposato contro la Salernitana con Alessandro Bastoni e Federico Dimarco pronti a fare ritorno dal 1′ così come Henrikh Mkhitaryan, dimostratosi fondamentale anche all’Arechi. A completare il reparto di centrocampo ci saranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sulla corsia destra ci sarà Denzel Dumfries con Juan Cuadrado pronto a fare ritorno in panchina da vice dell’olandese. In difesa conferma per Benjamin Pavard mentre Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si giocano una maglia da titolare.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram