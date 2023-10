De Grandis: «Lautaro Martinez, nessuno come lui nel tiro di prima!»

De Grandis sicuro su Lautaro Martinez, che contro la Salernitana ha segnato quattro gol nel giro di 37′. Il Toro è ormai un leader assoluto

LEADER − Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Lautaro e Leao: «Lautaro Martinez e Leao insostituibili? Sono giocatori che fanno la squadra, esiste una squadra con Lautaro e una senza, stessa cosa per il Milan. Contro la Lazio, tramite le sue accelerazioni, ha spaccato la partita. Nel momento in cui entra, Lautaro fa quattro gol in 37 minuti e fa vincere la partita all’Inter. Per Lautaro è aumentata la leadership più di Leao, è diventato leader nel senso che sprona i compagni, non gioca solo per il gol, ha intelligenza tattica. Poi calcia di prima intenzione come nessuno, non controlla mai la palla, prima che arrivi sa quello che deve fare. Incredibile!».