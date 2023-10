Inter-Benfica, ultimi biglietti in vendita: offerte speciali

Sono in vendita gli ultimi biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Benfica, partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League, prevista domani sera.

BIGLIETTI – Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’Inter, sono disponibili gli ultimi biglietti per assistere a San Siro ad Inter-Benfica, partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League, in programma martedì 3 ottobre alle ore 21. Sono inoltre presenti offerte speciali per gli Under 30 a partire da 14 euro.

Fonte: Inter.it