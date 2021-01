Inter-Benevento, Inzaghi recupera un ex dal 1′: Caldirola pronto al rientro

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi Benevento

Le ultime novità di formazione, in casa giallorossa, a pochi giorni da Inter-Benevento, match valido per la ventesima giornata di serie A. Il tecnico Filippo Inzaghi potrebbe ritrovare l’ex Luca Caldirola dal primo minuto

RECUPERO – Luca Caldirola potrebbe tornare titolare, in Inter-Benevento, due mesi dopo l’ultima volta. L’ex di turno è rientrato qualche settimana fa da un infortunio al menisco, che lo aveva costretto ad operarsi ad inizio dicembre. Caldirola è tornato in campo nella sconfitta contro il Crotone del 17 gennaio scorso, giocando appena quindici minuti. Cinque giorni dopo, il minutaggio è cresciuto (23′, contro il Torino) ma il Benevento ha ottenuto soltanto un pareggio. L’ultima vittoria del club sannita risale proprio all’ultima partita in cui Caldirola è partito dal primo minuto (0-1, in casa della Fiorentina, 22 novembre). L’ex Werder Brema è cresciuto calcisticamente nell’Inter, con cui ha anche esordito nel match di Champions League, contro il CSKA Mosca, del 7 dicembre 2011. Caldirola giocò 45 minuti quel giorno, l’Inter perse quella partita 1-2 a San Siro.