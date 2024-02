Inter-Atlético Madrid, no alle rivoluzioni dalla Salernitana! I cambi

È in corso l’allenamento di rifinitura di Inter-Atlético Madrid. In collegamento proprio da Appiano Gentile, mentre la squadra prosegue la seduta, Paventi su Sky Sport 24 valuta come la squadra di Inzaghi ci arriva. Anche a livello di scelte.

NIENTE RIVOLUZIONI – Inter-Salernitana ha portato un’indicazione chiara come formazione. Per Andrea Paventi domani contro l’Atlético Madrid si rivedrà la stessa base: «Rivoluzione Inter? Direi di no. Cambieranno gli esterni, cioè torneranno Federico Dimarco e Matteo Darmian, per il resto mi aspetto la stessa formazione vista con la Salernitana. Mancherà Francesco Acerbi, poi da domani saranno fatte valutazioni in vista di Lecce e di Inter-Atalanta. Magari a Lecce potranno esserci alcuni cambi in più, ma non tantissimi: fra questi anche i cambi dei laterali, fra cui Denzel Dumfries. Inter-Atlético Madrid è una sfida interessante: l’Inter non affronta una spagnola nella fase a eliminazione diretta dal 2010, quando eliminò il Barcellona. C’è tanta esperienza nella panchina dei colchoneros, vista la lunga militanza di Diego Pablo Simeone, e c’è Simone Inzaghi che vuole andare avanti. C’è un numero che torna: dodici. Sono i dodici gol stagionali di Marcus Thuram e i dodici di Lautaro Martinez in Champions League, che proverà ad avvicinare Adriano e Julio Cruz già da domani».