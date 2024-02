Barzaghi: «Inzaghi bravo nelle coppe! Un dato all’Inter lo certifica»

Inzaghi torna a giocare le partite a eliminazione diretta anche per superare le ultime due sconfitte, Bologna e Manchester City. Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, dà i numeri con l’Inter che sono di gran lunga migliori.

IL LATO MIGLIORE – Matteo Barzaghi dà i numeri fra Coppa Italia e Champions League: «L’Inter di Simone Inzaghi nelle coppe e nelle partite a eliminazione diretta ha sempre avuto grandi percorsi. Tre sconfitte: una col Liverpool al primo anno, la finale dell’anno scorso col Manchester City e quest’anno il Bologna. Per il resto ventiquattro partite e diciassette vittorie: fa capire che Inzaghi è bravo in questo. Sa alleggerire la tensione, far allenare i giocatori con serenità spiegando le linee di gioco e concedendo quando c’è bisogno un giorno di riposo in più. O, come in questo caso, niente ritiro. Credo sia questa la bravura di Inzaghi: far sì che l’ambiente non si sovraccarichi come tensione emotiva».