Inter-Atalanta, ultimi dubbi per Gasperini: uno si gioca una maglia dal 1′ – Sky

Inter-Atalanta è la sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro, valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Inzaghi ha scelto il partner di Lautaro Martinez mentre Gasperini ha ancora un dubbio in difesa: di seguito le ultime di Nebuloni su Sky Sport

ULTIMI DUBBI – Inter-Atalanta si avvicina con Gian Piero Gasperini alle prese con gli ultimissimi dubbi di formazione: «Al di là delle scelte ci vorrà un’Atalanta diversa, essendo l’Inter più forte del Milan come dice la classifica si alza l’asticella e quindi ci vorrà un’Atalanta più rabbiosa. Gasperini fa un po’ di turnover con il debutto di Hien dall’inizio, potrebbe riposare Djmsiti. Dalla panchina parte De Roon perché diffidato, Pasalic in mezzo al campo con Ederson. A sinistra non giocherà Ruggeri e potrebbe toccare a Bakker, ma attenzione perché stanno tutti bene e anche Lookman si gioca una maglia dal 1′. Così come Scamacca al quale Gasperini potrebbe affidare le chiavi dell’attacco, magari al posto di De Ketelaere».

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Lookman, Koopmeiners; Scamacca