Inter-Atalanta, chi al fianco di Lautaro Martinez? Inzaghi ha deciso – Sky

Inter-Atalanta è la partita in programma questa sera alle ore 20.45 a San Siro, valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Mentre Gasperini schiera Scamacca dal 1′ in attacco, Inzaghi ha deciso chi sarà il partner di Lautaro Martinez: di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

SCELTE FATTE – Inter-Atalanta è la partita che andrà in scena alle ore 20.45 a San Siro. Andrea Paventi fa il punto sull’importanza della sfida e sulle idee di Simone Inzaghi: «Partita importante perché vale per i due obiettivi delle due squadre, scudetto per l’Inter e Champions League per l’Atalanta. Ci sarà il solito pienone, il solito sold-out e poi c’è un avversario forte che può creare dei problemi. Inzaghi fa un turnover ragionato, alcuni sono dei rientri dopo il riposo di Lecce, per esempio Pavard, Bastoni e Barella. Per altri si tratta della classica alternanza sulle corsie esterne, che oggi premia Darmian e Dimarco. Poi davanti probabilmente giocherà Arnautovic che vince il ballottaggio con Sanchez».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez