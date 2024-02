FOTO – Inter-Atalanta, una sola nerazzurra a San Siro: il dettaglio!

Inter-Atalanta è il recupero della ventunesima giornata di Serie A, in programma questa sera a San Siro alle 20.45. La squadra di Inzaghi finora nel 2024 ha sempre vinto così come quella di Gasperini non ha mai perso. Intanto dallo spogliatoio della capolista è tutto pronto: svelata la maglia della serata

TUTTO PRONTO – Inter-Atalanta è la partita che si giocherà questa sera alle ore 20.45 a San Siro, recupero della ventunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, oltre a disfarsi dell’asterisco in classifica, punta all’undicesima vittoria consecutiva per allungare maggiormente sulla Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente a -9 dai nerazzurri. C’è da superare però l’esame Atalanta che rincorre un posto in Champions League e dunque sarà altamente motivata. Nel frattempo lo spogliatoio della capolista svela su Twitter con quale maglia Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo.

Il nerazzurro questa sera tocca all’Inter.