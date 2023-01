Inter-Atalanta, Gasperini fa sul serio: idee piuttosto chiare sui titolari – TS

L’Atalanta sta attraversando un grandissimo periodo di forma e vuole continuare a stupire anche in Coppa Italia. Come riportato da Tuttosport, per il quarto di finale contro l’Inter, Gian Piero Gasperini ha già le idee abbastanza chiare.

OBIETTIVO CHIARO − Martedì sera Inter e Atalanta si contenderanno un posto per le semifinali di Coppa Italia. Per i bergamaschi non c’è stato neanche il tempo di godersi il successo sulla Sampdoria, che il giorno seguente hanno svolto una seduta d’allenamento. Segno che Gasperini vuole a tutti i costi fare il colpo grosso a San Siro contro la sua ex squadra. Inoltre come riportato da Tuttosport, l’allenatore ha già le idee molto chiare sull’undici titolare da dover schierare. Contro l’Inter dovrebbero infatti scendere in campo tutti i migliori, nel consueto 3-4-3 che tante gioie sta regalando alla formazione bergamasca. Ovviamente Gasperini nelle sue scelte terrà conto anche di alcuni fattori come la stanchezza, gli infortuni e i diffidati per evitare complicazioni in vista del campionato.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari