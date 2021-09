Inter-Atalanta, due decisioni da prendere per Inzaghi: le ultime – Sky

Inter-Atalanta è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per la sesta giornata di Serie A (QUI il report allenamento della squadra di Inzaghi). Secondo quanto dichiarato da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, il tecnico interista prenderà due importanti decisioni a breve

DECISIONI – Inter-Atalanta si avvicina e Simone Inzaghi deve fare i conti con gli acciacchi di Nicolò Barella e Joaquin Correa: «Barella non preoccupa, oggi ha lavorato in gruppo. Può essere un po’ stanco, lo sa benissimo anche Inzaghi che sceglierà se farlo giocare o meno con l’Atalanta all’ultimo momento. Per quanto riguarda le condizioni di Correa, fosse per Inzaghi al momento non lo convocherebbe perché ha ancora un po’ di fastidio al fianco e nel calciare. Ci sono ancora due allenamenti e quindi deciderà all’ultimo. E poi ci sono anche altre assenze importanti perché non avere Stefano Sensi e Arturo Vidal in questo momento pesa. Alexis Sanchez ha recuperato ma non ha nemmeno 60 minuti nelle gambe e quindi davanti gli uomini sono contati».