Shakhtar Donetsk-Inter, Kiev zona gialla: vendita biglietti ridotta al 50%

Shakhtar Donetsk-Inter è la sfida che andrà in scena martedì 28 settembre, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Su Twitter il profilo della squadra ucraina informa che la vendita dei biglietti sarà dimezzata

VENDITA AL 50% – Shakhtar Donetsk-Inter dovrà far fronte all’emergenza COVID-19. Come informa il club ucraino, la città di Kiev è zona gialla e dunque la vendita dei biglietti per il match di Champions League sarà dimezzata: “A causa della classificazione di Kiev come zona di quarantena “gialla”, il numero di biglietti in vendita per la partita contro l’Inter sarà ridotto al 50% della capacità dell’NSC Olimpiyskiy”.

❗ Important information for fans!

Due to classifying Kyiv as the "yellow" quarantine zone, the number of tickets on sale for the match against Inter will be reduced to 50% of the NSC Olimpiyskiy capacity.#Shakhtar #ShakhtarInter #UCL pic.twitter.com/3Mu3blBlku

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 23, 2021