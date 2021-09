FOTO – Inter, si lavora ad Appiano in vista dell’Atalanta: Correa presente

LAVORO – L’Inter si allena ad Appiano Gentile in vista della sfida con l’Atalanta, in programma sabato a San Siro alle ore 18.00. I nerazzurri di Simone Inzaghi lavorano con il sorriso sul volto come dimostrano le foto pubblicate su Twitter.

Si vede anche Joaquin Correa, che ha svolto oggi lavoro differenziato e rimane in dubbio per il match.