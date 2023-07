Inter-Al Nassr è passato contro presente. Brozovic-Frattesi – TS

Questa mattina si giocherà la prima amichevole in Giappone dell’Inter contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic. Dai nerazzurri importante la presenza del post-croato, ossia Davide Frattesi.

SCONTRO – 18 milioni dall’Al-Nassr per Marcelo Brozovic prontamente reinvestiti per Davide Frattesi. I due oggi si scontreranno nella sfida amichevole tra l’Inter e la squadra araba. Un regista contro una mezzala d’inserimento, gamba e tanti gol. L’esordio dell’italiano è già arrivato con la Pergolettese lo scorso 21 luglio, tra poche ore ci sarà la seconda presenza. Ovviamente i due non sono paragonabili per il ruolo diverso che svolgono. L’addio di Brozovic è più legato all’exploit di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, che ha fatto ritrattare il rinnovo di appena un anno fa al numero 77. A Osaka la prima occasione per capire se l’Inter ha chiuso un buon colpo o meno.

fonte: Tuttosport – Federico Masini