Immobile, nessun dubbio per Lazio-Inter. Per Inzaghi previsti tanti applausi

Immobile sembra ormai recuperato dal problema fisico e dovrebbe giocare regolarmente in Lazio-Inter. Per Inzaghi, previsti tanti abbracci e una grande accoglienza dell’Olimpico

PARTITA PARTICOLARE − Matteo Petrucci, in collegamento da Ponte Milvio per Sky Sport, ha parlato del ritorno a Roma di Inzaghi: «A Roma, Simone Inzaghi ha vissuto per 22 anni, da giocatore prima e allenatore poi. Bella accoglienza e tanti applausi sono previsti per sabato con lo stesso Inzaghi che andrà sotto la curva anche se la società si è sentita tradita. Quasi l’intera rosa lo abbraccerà. Luis Alberto e Ciro Immobile sono i due giocatori che più di altri sono legati a Inzaghi. Il ciclo Immobile è iniziato in concomitanza con il tecnico dopo il caso Marcelo Bielsa. Con Inzaghi, Immobile è diventato un bomber di assoluto livello e c’è un grande rapporto anche tra le famiglie. Stessa cosa anche Luis Alberto arrivato da esterno e trasformato in centrocampista completo da Inzaghi».

SENSAZIONE − Petrucci ha poi dato aggiornamenti sulle condizioni di Immobile: «Immobile gioca, non ci dovrebbero essere problemi anche se al momento non ha lavorato con il resto della squadra. Tra oggi pomeriggio e domani lo farà. Non ci dovrebbero molti dubbi per vederlo sabato contro l’Inter».