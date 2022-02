Ibrahimovic, speranze al ribasso. Tomori migliora: chi ci sarà contro l’Inter?

Non migliorano le condizioni di Ibrahimovic in vista del Derby contro l’Inter, diversa la situazione legata a Tomori. Pioli spera di recuperarne almeno uno per sabato

CONDIZIONI − Inter-Milan -3. Manca sempre meno al fischio d’inizio del Derby di Milano, stracittadina in programma sabato a partire dalle 18.00. Se da un lato Simone Inzaghi deve fare i conti con il dilemma partner di Edin Dzeko (vedi articolo), Pioli guarda all’infermeria. Anche questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è allenato a parte. Fa ancora male il tendine d’Achille e le speranze di vederlo in campo a San Siro si abbassano di parecchio. Quanto a Fikayo Tomori, il difensore inglese ha fatto una doppia seduta: con il gruppo e personalizzata. Per lui, più altre le probabilità di un recupero.