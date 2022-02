Inter-Milan, Sanchez e Lautaro Martinez mettono in difficoltà Inzaghi

Manca sempre meno al Derby di Milano tra Inter e Milan. Le ottime prestazioni con le rispettive Nazionali di Sanchez e Lautaro Martinez mettono in difficoltà Inzaghi in vista dell’undici da schierare

DUELLO − Bellissima difficoltà per Simone Inzaghi che in vista di Inter-Milan dovrà sciogliere il nodo partner Edin Dzeko. Lautaro Martinez o Alexis Sanchez? Entrambi hanno chiuso alla grande la propria settimana con Argentina e Cile, segnando tre gol decisivi (due El Nino Maravilla). Come riporta Sport Mediaset, i due sono in volo per rientrare a Milano e saranno a disposizione di Inzaghi solamente nella giornata di domani. La sensazione è che Lautaro Martinez sia in leggero vantaggio sul cileno per prendersi una maglia da titolare al fianco di Dzeko. Inzaghi, infatti, vede la carta Sanchez più da gara in corso per rovesciare l’eventuale bloccato canovaccio tattico del match.