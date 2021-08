Hellas Verona-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Hellas Verona-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 2ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si tratta della prima trasferta stagionale per la squadra campione d’Italia in carica. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Hellas Verona-Inter

INDISPONIBILI – Non saranno della partita gli infortunati Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez né i partenti Valentino Lazaro ed Eddie Salcedo. Ovviamente fuori Christian Eriksen, di cui si attendono aggiornamenti sulla ripresa dell’attività agonistica.

Clicca qui per scoprire la lista dei 24 convocati di Simone Inzaghi per Hellas Verona-Inter.

MODULO – Rientrata l’emergenza in attacco grazie al recupero di Lautaro Martinez e all’acquisto di Correa, Inzaghi può proporre l’Inter con il suo 3-5-2 mettendo momentaneamente in mansarda l’esperimento trequartista.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – A copertura del capitano Samir Handanovic, confermato tra i pali, ci sarà il trio formato da Stefan de Vrij con ai lati Milan Skriniar a destra e Alessandro Bastoni a sinistra.

CENTROCAMPO – Sulla destra Matteo Darmian e sulla sinistra Ivan Perisic sono delle certezze nonostante le ottime alternative. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra, ovviamente favorito su Stefano Sensi.

ATTACCO – Conferma anche per il centravanti Edin Dzeko, stavolta spalleggiato da Lautaro Martinez, che dovrebbe tornare subito dal 1′ nonostante non si possa escludere la totale conferma dell’Inter anti-Genoa (3-5-1-1 con Sensi trequartista, ndr).

Hellas Verona-Inter, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 18 Agoumé, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

La probabile formazione dell’Hellas Verona di Di Francesco

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa gialloblù, in tutti i reparti. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dell’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco, che ospiterà l’Inter di Inzaghi alla sua prima trasferta stagionale.