Cambiasso e non solo con il 19 di Correa: un numero tanto caro agli argentini dell’Inter

Cambiasso ha già espresso la sua investitura, con un commento su Instagram sotto il post del Tucu. Il Cuchu è infatti il giocatore più importante della storia dell’Inter ad aver vestito quel 19 scelto dal nuovo acquisto Joaquin Correa. Compagni di numero e di nazionale. Ma sono tanti gli argentini ad essere stati protagonisti proprio con questo numero.

PRIMA DEL TUCU – Batistuta, Cambiasso, Botta e Banega. Sono loro gli argentini ad aver vestito questo numero, con l’Inter, nel recente passato. Diciamo che non porta benissimo… Se Gabriel Batistuta all’Inter ha realizzato una delle peggiori stagioni in carriera – due reti in 12 presenze in campionato -, di certo non è andata meglio a Ruben Botta, che sta navigando tra Sambenedettese e Bari in Serie C. Ever Banega non ha fatto propriamente male nella stagione vissuta a cavallo tra la parentesi Frank de Boer, i mesi di Stefano Pioli e poi la conclusione del campionato con Stefano Vecchi. Ma la situazione tecnica e societaria non idilliaca non ha di certo permesso al trequartista argentino di rispettare le attese con cui era arrivato a Milano, a parametro zero. E dopo un anno ha fatto ritorno a Siviglia.

SULLA SCIA DEL CUCHU – Insomma, resta il Cuchu Esteban Cambiasso e la scia di trofei che l’indimenticabile n.19 argentino ha lasciato dietro di sé. Al Tucu Joaquin Correa non chiediamo necessariamente di raggiungere le stesse vette toccate da Cambiasso, ma l’augurio è che si avvicini più alle sue prestazioni rispetto a quelle che abbiamo osservato con gli altri “portatori” della maglia numero 19. Magari già da Hellas Verona-Inter di stasera, vista la prima immediata convocazione del mentore Simone Inzaghi (vedi lista). Correa è il quinto argentino a vestire la maglia numero 19 dell’Inter, un numero tanto caro: l’investitura di Cambiasso è di quelle importanti (vedi post). Ora tocca dimostarlo in campo.