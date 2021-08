Serie A Femminile, si parte: data e ora di Napoli-Inter, debutto stagionale

Serie A Femminile pronta al via. L’Inter Women di coach Guarino sarà ospite del Napoli nella prima giornata del Campionato Italiano. Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Inter

DEBUTTO STAGIONALE – Dopo la Serie A Maschile, ecco la Serie A Femminile 2021/22 ai nastri di partenza. L’Inter Women di Rita Guarino debutta in trasferta, in casa del Napoli Femminile di Alessandro Pistolesi. La prima giornata andrà in scena presso lo Stadio Comunale “Arena – Giuseppe Piccolo” di Cercola (NA) domani – sabato 28 agosto – alle ore 20:30. Poco più di 24 ore alla prima uscita della nuova Inter Femminile di coach Guarino.