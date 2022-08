Handanovic tornato nel mirino dei tifosi che ora vogliono Onana. Inzaghi chiaro – TS

Samir Handanovic contro il Villarreal in amichevole ha commesso nuovi errori, tornando di fatto nel mirino dei tifosi che vogliono André Onana titolare.

TIFOSI CONTRO – Il tormentone riguardo il portiere è ricominciato, ma questa volta l’Inter ha un secondo capace di tener testa a Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro è stato preso di mira da alcuni tifosi nerazzurri dopo aver commesso qualche errore contro il Villarreal in amichevole. Simone Inzaghi, però, sin da subito ha chiarito la posizione del capitano e non ha intenzione di cambiare le gerarchie. Difatti, Handanovic sabato a Lecce sarà regolarmente al suo posto, una scelta che lo stesso André Onana ha accettato. Certamente rispetto al passato ci sarà una maggiora alternanza fra i pali, ma è assai probabile che il tira e molla mediatico si plachi. Il rischio che Samir Handanovic venga preso di mira da parte della tifoseria è probabile, anche se la Curva Nord ha sempre dimostrato il suo sostegno al capitano. Ma Onana scalpita in panchina.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini