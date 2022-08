Galliani: «In Italia gli stadi più brutti d’Europa. Ci vuole un nuovo San Siro!»

Adriano Galliani attacca pesantemente il sistema calcio in Italia soprattutto per quanto riguarda la (mancata) creazione degli stadi. Di seguito le sue parole in un’intervista su Tuttosport.

GLI STADI – Adriano Galliani parla così della differenza tra Serie A e gli altri campionati come la Premier League: «Cosa è successo? Che non abbiamo costruito gli stadi. Abbiamo gli impianti più brutti d’Europa e questo incide sui ricavi e sui diritti TV, perché uno stadio brutto e vuoto non si vende in TV. E non abbiamo costruito gli stadi perché la burocrazia ha frenato tutti, perché il Credito Sportivo per un lungo periodo chiedeva la costruzione della pista d’atletico e perché ci sono sempre ostacoli come a San Siro. Io ho aderito a San Siro per questo, perché amo il Meazza e sono un romantico, ma non si può ristrutturare e trovo giusto costruire quello nuovo nella stessa zona».

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago